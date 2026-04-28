OpenAI avrebbe mancato diversi target di utenti e fatturato

Le preoccupazioni sulla sua tenuta stanno appesantendo il settore legato all'AI a Wall Street

(Teleborsa) - OpenAI ha mancato i propri target in ??termini di nuovi utenti e fatturato. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, la startup che sviluppa soluzioni di intelligenza artificiale non sarebbe riuscita a raggiungere l'obiettivo di 1 miliardo di utenti attivi settimanali per ChatGPT entro fine 2025, ed all'inizio di quest'anno non sarebbe riuscita a raggiungere diversi obiettivi di fatturato mensile.



Il direttore finanziario Sarah Friar, secondo quanto riferito al Wsj da fonti a conoscenza dei fatti, avrebbe confidato ad altri dirigenti la sua preoccupazione sullo stato dell'azienda, affermando che OpenAI potrebbe non essere in grado di pagare i futuri contratti per i data center se il fatturato non crescerà abbastanza rapidamente. Per questo Friar e altri dirigenti starebbero ora cercando di controllare i costi in modo più rigorosoed adottare una politica più austera.



I membri del Board - scrive il quotidiano finanziario - starebbero anche esaminando attentamente i recenti accordi relativi ai data center, mettendo in discussione gli sforzi dell'amministratore delegato Sam Altman di assicurarsi più potenza di calcolo nonostante il calo dei ricavi.



OpenAI ha intrapreso una serie di importanti acquisizioni nell'ultimo anno, con impegni di spesa per circa 600 miliardi di dollari nei data center nei prossimi anni. Tuttavia, nel frattempo è proliferata una forte concorrenza da parte di rivali come Anthropic e Google, i cui modelli di intelligenza artificiale avanzata sarebbero in grado di eguagliare o addirittura superare le prestazioni di OpenAI.



Questo allarme ha suscitato forti preoccupazioni sulla capacità della startup di sostenere i suoi ingenti piani di spesa, penalizzando l'intero settore legato all'AI a Wall Street. Oracle cede circa il 3%, ma fanno male anche i produttori di chip Nvidia ed AMD .









(Foto: Levart_Photographer on Unsplash)

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