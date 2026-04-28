Borsa di New York prosegue a due velocità: occhi puntati sul FOMC

(Teleborsa) - Wall Street prosegue gli scambi a due velocità, appesantita dal settore tecnologico, dopo l'allarme sull'andamento degli affari di OpenAI, che secondo il WsJ avrebbe mancato diversi target in termini di utenti e fatturato, in modo tale da rendere gli investimenti in data center eccessivamente onerosi per la società attiva nel settore dell'Intelligenza artificiale.



A mettere di malumore il mercato concorre l'ultima proposta recapitata dall'Iran al Presidente Trump, considerata insoddisfacente, perché prevede il cessate il fuoco e la riapertura dello Stretto di Hormuz e solo in un secondo momento l'avvio delle trattative sul nucleare.



Sul fronte macroeconomico, i dati sul mercato immobiliare USA sono apparsi piuttosto deludenti, con una crescita dei rpezzi delle ase inferiore alle previsioni. Buoni segnali arrivano invece dal manifatturiero, con l'indice Fed di Richmond che è salito più delle attese attestandosi a 3 punti.



L'attenzione è comunque puntata sulla Fed, nella riunione di fine mandato di Jerome Powell, e sulle altre principali banche centrali. La Bank of Japan oggi ha già annunciato il suo nulla di fatto sui tassi.



Il Dow Jones si conferma sostanzialmente stabile a 49.199 punti, mentre l' S&P-500 ha un andamento debole e scambia sotto i livelli della vigilia a 7.131 punti. Variazioni negative per il Nasdaq 100 (-1,16%); sulla stessa tendenza, in frazionale calo l' S&P 100 (-0,55%).



Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori energia (+1,70%), beni di consumo per l'ufficio (+1,26%) e finanziario (+0,52%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti informatica (-1,56%), materiali (-1,15%) e beni industriali (-1,12%).



In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Coca Cola (+5,67%), United Health (+3,82%), Travelers Company (+2,34%) e Chevron (+2,27%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Nvidia , che ottiene -2,70%.



Calo deciso per Sherwin Williams , che segna un -2,51%.



Sotto pressione Cisco Systems , con un forte ribasso del 2,27%.



Soffre Caterpillar , che evidenzia una perdita dell'1,74%.



Sul podio dei titoli del Nasdaq, Keurig Dr Pepper (+3,59%), Workday (+3,44%), Intuit (+2,84%) e Verisk Analytics (+2,55%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su ARM Holdings , che prosegue le contrattazioni a -8,16%.



Pesante Paccar , che segna una discesa di ben -6,58 punti percentuali.



Seduta negativa per Applied Materials , che scende del 6,17%.



Sensibili perdite per Monolithic Power Systems , in calo del 5,86%.



Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso nei mercati nordamericani:



Martedì 28/04/2026

15:00 USA: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 1,1%; preced. 1,2%)

15:00 USA: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,2%)

16:00 USA: Fiducia consumatori, mensile (atteso 89 punti; preced. 91,8 punti)



Mercoledì 29/04/2026

14:30 USA: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 0,5%; preced. -1,4%)

14:30 USA: Apertura cantieri (preced. 1,49 Mln unità).

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