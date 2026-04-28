Wall Street parte contrastata con fiammata greggio e ansie per OpenAi

(Teleborsa) - Wall Street ha aperto contrastata, ripiegando dai nuovi record storici toccati la vigilia, a causa di un sentiment negativo legato all'impasse del conflitto in Iran, alla nuova fiammata del greggio dopo l'annuncio a sorpresa dell'uscita degli Emirati Arabi dall'OPEC ed alla performance negativa del settore dell'intelligenza artificiale, per le preoccupazioni relative a OpenAI.



A New York l'indice Dow Jones sale dello 0,23% a 49.280 punti, mentre si muove al ribasso l' S&P-500 , che perde lo 0,44% a 7.142 punti. In ribasso il Nasdaq 100 (-0,94%); sulla stessa linea, in frazionale calo l' S&P 100 (-0,49%).



Dal fronte mediorientale non arrivano notizie confortanti, perché sembra che Trump non avrebbe gradito l'ultima proposta iraniana di chiudere il conflitto e riaprire al traffico lo Stretto di Hormuz, ancor prima di avviare trattative sul nucleare. Il Presidente americano, infatti, ha sempre ribadito che lo stop al nucleare è stata una delle motivazioni principali dell'offensiva congiunta israelo-americana e per questo motivo non ha gradito la proposta.



Nel frattempo, gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato a sorpresa l'uscita dall'OPEC a partire dal 1° maggio, una doccia fredda per il mercato petrolifero, che perde uno dei suoi attori principali. Il petrolio a Londra è schizzato fino a 111 dollari e si conferma al di sopra dei 100 dollari sia per la qualità Brent che per il WTI .



A pesare concorrono poi anche le preoccupazioni per la crescita di OpenAI, che ha mancato i propri obiettivi in ??termini di nuovi utenti e fatturato suscitando timori sulla capacità della startup di intelligenza artificiale di sostenere i suoi ingenti piani di spesa. Secondo il Wall Street Journal, l'azienda non avrebbe raggiunto l'obiettivo di un miliardo di utenti attivi settimanali per ChatGPT entro la fine del 2025.



Sul fronte macro, i dati sui prezzi delle case elaborati da FHFA e S&P Case-Shiller hanno deluso le attese evidenziando una crescita modesta ed una relativa stagnazione.

Condividi

```