OpenAI raccoglie 122 miliardi di dollari: valutazione a 852 miliardi, ricavi a 2 miliardi al mese

(Teleborsa) - OpenAI ha chiuso il suo ultimo round di finanziamento con 122 miliardi di dollari di capitale impegnato, raggiungendo una valutazione post-money di 852 miliardi di dollari. Il round è stato guidato da SoftBank insieme ad a16z, D.E. Shaw Ventures, MGX, TPG e T. Rowe Price, con la partecipazione strategica di Amazon, NVIDIA e Microsoft. Per la prima volta OpenAI ha esteso la partecipazione a investitori retail attraverso canali bancari, raccogliendo oltre 3 miliardi da investitori individuali. ARK Invest includerà OpenAI in alcuni dei propri ETF.



Sul fronte operativo, i ricavi hanno raggiunto 2 miliardi di dollari al mese – partendo da 1 miliardo per trimestre a fine 2024 – con una crescita quattro volte più rapida rispetto a quella registrata da Alphabet e Meta nelle rispettive fasi di espansione. ChatGPT conta oltre 900 milioni di utenti attivi settimanali e 50 milioni di abbonati, con il segmento enterprise che rappresenta oltre il 40% dei ricavi e punta alla parità con il consumer entro fine 2026.



L'azienda ha rivendicato che la sua piattaforma è stata la più veloce a raggiungere 10 milioni di utenti, la più veloce a raggiungere 100 milioni di utenti e presto la più veloce a raggiungere 1 miliardo di utenti attivi settimanali. "In questa fase, stiamo crescendo in termini di fatturato quattro volte più velocemente rispetto alle aziende che hanno definito l'era di Internet e della telefonia mobile, tra cui Alphabet e Meta", ha aggiunto.



La raccolta sarà destinata all'espansione dell'infrastruttura computazionale – che OpenAI definisce il proprio vantaggio strategico strutturale – e allo sviluppo di una "AI superapp" che unificherà ChatGPT, Codex e le capacità agentiche in un'unica piattaforma.



(Foto: Levart_Photographer on Unsplash)

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