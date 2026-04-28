Milano 12:26
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Dow Jones 27-apr
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Londra 12:26
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Parigi: in calo Air Liquide

Migliori e peggiori, Energia, In breve
Parigi: in calo Air Liquide
Pressione sul produttore di gas industriali e medici, che tratta con una perdita del 2,84%.
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