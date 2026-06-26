Parigi: si concentrano le vendite su Airbus
(Teleborsa) - Sottotono il colosso aerospaziale, che passa di mano con un calo dell'1,88%.
Il confronto del titolo con il CAC40, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Airbus rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, il produttore degli Airbus è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 193,5 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 190,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 196,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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