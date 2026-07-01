Air Liquide investe 170 milioni di dollari negli USA per supportare impianto di SK hynix

(Teleborsa) - Nell'ambito di un contratto a lungo termine, Air Liquide costruirà, possiederà e gestirà due nuove unità produttive nello stato dell'Indiana per fornire gas ultrapuri al primo stabilimento statunitense di SK hynix, azienda sudcoreana leader mondiale nei chip di memoria avanzati. Con questo investimento di oltre 170 milioni di dollari, Air Liquide supporterà la crescente domanda di chip di nuova generazione, fondamentali per la rivoluzione dell'intelligenza artificiale.



Poiché i chip di memoria di nuova generazione, come le High Bandwidth Memory (HBM), richiedono quantità sempre maggiori di gas ad elevata purezza, Air Liquide fornirà grandi volumi di azoto, ossigeno, argon, idrogeno e altri gas industriali al nuovo impianto all'avanguardia di SK hynix per il confezionamento di chip avanzati. Le nuove unità entreranno in funzione alla fine del 2028.



Con questo investimento, Air Liquide rafforza la sua leadership come fornitore di riferimento per l'industria statunitense dei semiconduttori e consolida la sua partnership globale di lunga data con SK hynix, ulteriormente rafforzata da un recente investimento strategico in Corea del Sud.

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