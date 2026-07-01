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Parigi: positiva la giornata per Air Liquide

Migliori e peggiori, Energia, In breve
Parigi: positiva la giornata per Air Liquide
Avanza il produttore di gas industriali e medici, che guadagna bene, con una variazione dell'1,95%.
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