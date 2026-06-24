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Parigi: scambi in positivo per Air Liquide

Migliori e peggiori, Energia, In breve
Parigi: scambi in positivo per Air Liquide
Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di gas industriali e medici, con una variazione percentuale dell'1,85%.
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