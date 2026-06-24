Parigi: andamento sostenuto per Air Liquide

(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di gas industriali e medici , che lievita dell'1,85%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Air Liquide più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





La situazione di medio periodo di Air Liquide resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 170,5 Euro. Supporto visto a quota 167,7. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 173,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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