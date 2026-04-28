Parigi: positiva la giornata per TotalEnergies

(Teleborsa) - Seduta positiva per la compagnia petrolifera e del gas francese , che avanza bene del 2,75%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di TotalEnergies più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di TotalEnergies è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 79,67 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 77,61. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 81,73.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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