Parigi: positiva la giornata per TotalEnergies
(Teleborsa) - Seduta positiva per la compagnia petrolifera e del gas francese, che avanza bene del 2,75%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di TotalEnergies più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di TotalEnergies è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 79,67 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 77,61. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 81,73.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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