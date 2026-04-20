Parigi: balza in avanti TotalEnergies

(Teleborsa) - Scambia in profit la compagnia petrolifera e del gas francese , che lievita del 2,53%.



Lo scenario su base settimanale di TotalEnergies rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario tecnico di TotalEnergies mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 74,55 Euro con area di resistenza individuata a quota 75,37. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 74,17.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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