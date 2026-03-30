Parigi: nuovo spunto rialzista per TotalEnergies
(Teleborsa) - Scambia in profit la compagnia petrolifera e del gas francese, che lievita del 2,27%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che TotalEnergies mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,3%, rispetto a +0,59% dell'indice di Parigi).
L'esame di breve periodo di TotalEnergies classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 80,76 Euro e primo supporto individuato a 79,32. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 82,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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