Parigi: nuovo spunto rialzista per TotalEnergies

(Teleborsa) - Scambia in profit la compagnia petrolifera e del gas francese , che lievita del 2,27%.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che TotalEnergies mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,3%, rispetto a +0,59% dell' indice di Parigi ).





L'esame di breve periodo di TotalEnergies classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 80,76 Euro e primo supporto individuato a 79,32. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 82,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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