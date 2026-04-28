Milano 12:27
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Piazza Affari: giornata depressa per il comparto sanitario italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: giornata depressa per il comparto sanitario italiano
L'Indice delle aziende sanitarie perde lo 0,85%, continuando la seduta a 176.421,78 punti.
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