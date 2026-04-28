Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per ENI

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società del Cane a sei zampe , con una variazione percentuale del 2,52%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che ENI mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,74%, rispetto a -0,3% del principale indice della Borsa di Milano ).





La situazione di medio periodo dell' azienda che opera in tutta la filiera dell'energia resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 23,71 Euro. Supporto visto a quota 23,33. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 24,09.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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