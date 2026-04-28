Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per ENI
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società del Cane a sei zampe, con una variazione percentuale del 2,52%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che ENI mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,74%, rispetto a -0,3% del principale indice della Borsa di Milano).
La situazione di medio periodo dell'azienda che opera in tutta la filiera dell'energia resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 23,71 Euro. Supporto visto a quota 23,33. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 24,09.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```