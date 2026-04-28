Milano 17:35
48.040 +0,77%
Nasdaq 21:31
27.054 -0,92%
Dow Jones 21:31
49.121 -0,10%
Londra 17:35
10.333 +0,11%
Francoforte 17:35
24.018 -0,27%

Piazza Affari: positiva la giornata per Banco BPM

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: positiva la giornata per Banco BPM
Apprezzabile rialzo per la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano, in guadagno del 2,14% sui valori precedenti.
Condividi
```