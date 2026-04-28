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/ Piazza Affari: positiva la giornata per Banco BPM
Piazza Affari: positiva la giornata per Banco BPM
Migliori e peggiori
,
In breve
28 aprile 2026 - 12.30
Apprezzabile rialzo per la
banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano
, in guadagno del 2,14% sui valori precedenti.
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