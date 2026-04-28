Si muove in ribasso Qiagen a Francoforte

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il fornitore di prodotti chimici per l'isolamento, la purificazione e la manipolazione del DNA e dell'RNA , che esibisce una perdita secca del 6,42% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Qiagen rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario di breve periodo di Qiagen evidenzia un declino dei corsi verso area 29,98 Euro con prima area di resistenza vista a 31,22. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 29,42.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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