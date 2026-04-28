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/ Francoforte: Qiagen in forte discesa
Francoforte: Qiagen in forte discesa
Migliori e peggiori
,
In breve
28 aprile 2026 - 09.50
Ribasso scomposto per il
fornitore di prodotti chimici per l'isolamento, la purificazione e la manipolazione del DNA e dell'RNA
, che esibisce una perdita secca del 6,42% sui valori precedenti.
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