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Francoforte: Qiagen in forte discesa

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: Qiagen in forte discesa
Ribasso scomposto per il fornitore di prodotti chimici per l'isolamento, la purificazione e la manipolazione del DNA e dell'RNA, che esibisce una perdita secca del 6,42% sui valori precedenti.
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