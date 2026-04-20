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Francoforte: rosso per MTU Aero Engines
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20 aprile 2026 - 13.00
Si muove verso il basso il
produttore di motori aeronautici
, con una flessione del 3,06%.
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