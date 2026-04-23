Francoforte: in calo Qiagen

(Teleborsa) - Retrocede il fornitore di prodotti chimici per l'isolamento, la purificazione e la manipolazione del DNA e dell'RNA , con un ribasso del 2,19%.



Lo scenario su base settimanale di Qiagen rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di Qiagen mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 32,98 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 33,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 32,63.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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