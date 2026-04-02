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Francoforte: violenta contrazione per Siemens Energy

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: violenta contrazione per Siemens Energy
Si muove in perdita il leader delle energie rinnovabili, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,57% sui valori precedenti.
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