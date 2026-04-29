A Francoforte corre Scout24

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,67%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX , evidenzia un rallentamento del trend di Scout24 rispetto all' indice della Borsa di Francoforte , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 69,4 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 71,5. Il peggioramento di Scout24 è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 68,15.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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