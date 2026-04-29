Milano
16:29
47.870
-0,35%
Nasdaq
16:29
27.131
+0,38%
Dow Jones
16:29
48.953
-0,39%
Londra
16:29
10.209
-1,20%
Francoforte
16:29
23.992
-0,11%
Mercoledì 29 Aprile 2026, ore 16.46
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Salone del Risparmio
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Apertura cantieri USA in marzo
Apertura cantieri USA in marzo
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
29 aprile 2026 - 14.35
USA,
Apertura cantieri in marzo pari a 1,5 Mln unità
, in aumento rispetto al precedente 1,36 Mln unità (la previsione era 1,4 Mln unità).
Condividi
Leggi anche
Apertura cantieri USA (MoM) in marzo
Appuntamenti macroeconomici del 29 aprile 2026
Edilizia USA, crollano i permessi edilizi a marzo. Aumenta l'avvio dei cantieri
Appuntamenti macroeconomici: settimana del 27 aprile 2026
Argomenti trattati
USA
(369)
Altre notizie
USA, Tasso disoccupazione in marzo
Produzione industriale USA (YoY) in marzo
Permessi edilizi USA (MoM) in marzo
Challenger licenziamenti USA in marzo
USA, Prezzi produzione (YoY) in marzo
Prezzi consumo USA (MoM) in marzo
Guide
Risiko bancario 2026: le ultime operazioni, concluse e in corso
Dopo la nostra panoramica sulle ultime operazioni di risiko bancario del 2025, una domanda sorge legittima: a oggi com’è cambiata la situazione?
leggi tutto