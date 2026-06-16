Appuntamenti macroeconomici del 16 giugno 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Martedì 16/06/2026
04:00 Cina: Vendite dettaglio, annuale (atteso 0%; preced. 0,2%)
04:00 Cina: Produzione industriale, annuale (atteso 4,3%; preced. 4,1%)
04:00 Cina: Tasso disoccupazione (atteso 5,2%; preced. 5,2%)
10:00 Italia: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,2%; preced. 2,7%)
10:00 Italia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,4%; preced. 1,1%)
11:00 Germania: Indice ZEW (atteso -5,5 punti; preced. -10,2 punti)
11:00 Unione Europea: Indice costo lavoro, annuale (atteso 3,3%; preced. 3,3%)
14:30 USA: Prezzi export, mensile (preced. 3,3%)
14:30 USA: Permessi edilizi (atteso 1,42 Mln unità; preced. 1,42 Mln unità)
14:30 USA: Prezzi import, mensile (atteso 0,9%; preced. 1,9%)
14:30 USA: Permessi edilizi, mensile (preced. 5,8%)
14:30 USA: Apertura cantieri, mensile (preced. -2,8%)
14:30 USA: Apertura cantieri (atteso 1,42 Mln unità; preced. 1,47 Mln unità)
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