USA, apertura cantieri di maggio -15,4%, permessi edilizi -0,7%

(Teleborsa) - Giungono dati deboli a maggio dal mercato edilizio americano. Secondo il Dipartimento del Commercio statunitense i nuovi cantieri avviati hanno registrato una contrazione del 15,4%, attestandosi a 1,177 milioni di unità, dopo il -8,5% (rivisto da -2,8%) registrato ad aprile. Le attese degli analisti avevano previsto un numero di cantieri aperti a 1,43 milioni.



I permessi edilizi rilasciati dalle autorità competenti hanno registrato, nello stesso periodo, un decremento dello 0,7% a 1,413 milioni di unità, dopo il +4,4% registrato il mese precedente. Le attese degli analisti erano per un calo dei permessi più contenuto, ovvero fino a 1,42 milioni.

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