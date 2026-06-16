Milano 15:40
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Apertura cantieri USA in maggio

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Apertura cantieri USA in maggio
USA, Apertura cantieri in maggio pari a 1,18 Mln unità, in calo rispetto al precedente 1,39 Mln unità (la previsione era 1,43 Mln unità).
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