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Borsa: Apprezzabile rialzo per Hong Kong, in progresso dell'1,23%

L'Indice Hang Seng chiude a 25.995,58 punti

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per Hong Kong, in progresso dell'1,23%
Hong Kong guadagna bene e porta a casa un +1,23%, terminando la sessione a 25.995,58 punti.
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