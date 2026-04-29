Milano 11:09
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Dow Jones 28-apr
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Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +1,29%

Hang Seng a 26.010,62 punti

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Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +1,29%
Indice Hang Seng +1,29% a quota 26.010,62 all'apertura pomeridiana.
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