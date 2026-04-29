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Borsa: Ingessato il Nasdaq-100 (+0,15%)

Il Nasdaq-100 esordisce a 27.069,36 punti

In breve, Finanza
Borsa: Ingessato il Nasdaq-100 (+0,15%)
L'indice del listino high-tech USA tratta con un modesto +0,15%, a quota 27.069,36 in apertura.
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