Milano 17:35
47.796 -0,51%
Nasdaq 21:05
27.135 +0,39%
Dow Jones 21:05
48.796 -0,70%
Londra 17:40
10.213 -1,16%
Francoforte 17:35
23.955 -0,27%

Borsa: Seduta fiacca per il Nasdaq-100 (+0,17% alle 19:30)

Il Nasdaq-100 tratta sulla parità a 27.075,71 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta fiacca per il Nasdaq-100 (+0,17% alle 19:30)
L'indice dei tecnologici USA passa di mano con un trascurabile +0,17% alle 19:30 e scambia a 27.075,71 punti.
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