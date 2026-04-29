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Borsa: Sotto la parità Parigi, in calo dello 0,39%
Il CAC40 chiude a 8.072,13 punti
In breve
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Finanza
29 aprile 2026 - 17.43
Parigi mostra un frazionale ribasso dello 0,39% e archivia la seduta a 8.072,13 punti.
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