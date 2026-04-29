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Eurozona: rosso per l'EURO STOXX Food & Beverage

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Eurozona: rosso per l'EURO STOXX Food & Beverage
Perde terreno il settore Alimentare europeo, che retrocede a 433,05 punti, ritracciando dell'1,43%.
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