TikTok punta alla licenza per operare come fintech di prestiti e pagamenti in Brasile

(Teleborsa) - La piattaforma di social media TikTok, controllata dalla cinese ByteDance, sta cercando di ottenere l'approvazione dalla Banca centrale brasiliana per operare come fintech di prestiti e pagamenti. Lo hanno riferito a Reuters due persone a conoscenza diretta della questione.



Le fonti hanno affermato che TikTok ha presentato domanda per due licenze all'autorità di regolamentazione. La prima le consentirebbe di operare come "emittente di moneta elettronica", offrendo conti prepagati agli utenti per detenere saldi, ricevere fondi ed effettuare pagamenti all'interno della sua app.



La seconda licenza la renderebbe una "società di credito diretto", un tipo di fintech che non può raccogliere depositi dal pubblico ma può prestare il proprio capitale o fungere da piattaforma che mette in contatto mutuatari e prestatori.



Se approvata, ha aggiunto Reuters, la mossa consentirebbe a TikTok di offrire una serie di servizi finanziari di base ai brasiliani, seguendo il modello reso popolare da Nubank, attualmente la più grande banca digitale del Paese.



I dirigenti di ByteDance, tra cui il responsabile dei pagamenti globali Liao Baohua, avrebbero incontrato il Governatore della Banca centrale Gabriel Galipolo a Brasilia martedì.

Condividi

```