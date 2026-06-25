Francoforte: positiva la giornata per Aixtron

(Teleborsa) - Bene Aixtron , con un rialzo del 2,32%.



La tendenza ad una settimana di Aixtron è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario tecnico di Aixtron mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 53,67 Euro con area di resistenza individuata a quota 55,51. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 52,77.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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