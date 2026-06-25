Milano 10:40
51.821 +0,35%
Nasdaq 24-giu
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Dow Jones 24-giu
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Londra 10:40
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Francoforte 10:41
24.894 +0,62%

Francoforte: balza in avanti Aixtron

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: balza in avanti Aixtron
Punta con decisione al rialzo la performance di Aixtron, con una variazione percentuale del 2,17%.
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