Milano 16:32
52.666 -0,55%
Nasdaq 16:32
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Dow Jones 16:32
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Londra 16:32
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Crolla a Francoforte Aixtron

Migliori e peggiori, In breve
Crolla a Francoforte Aixtron
Si muove in perdita Aixtron, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,12% sui valori precedenti.
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