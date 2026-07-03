Milano 11:22
52.513 +0,16%
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Dow Jones 2-lug
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Londra 11:22
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Francoforte 11:22
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Francoforte: andamento sostenuto per Aixtron

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento sostenuto per Aixtron
Punta con decisione al rialzo la performance di Aixtron, con una variazione percentuale del 3,38%.
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