Milano 11:14
47.836 -0,43%
Nasdaq 28-apr
27.029 0,00%
Dow Jones 28-apr
49.142 -0,05%
Londra 11:14
10.271 -0,60%
Francoforte 11:14
23.985 -0,14%

In evidenza Nexi sul listino di Piazza Affari

Migliori e peggiori, In breve
In evidenza Nexi sul listino di Piazza Affari
Effervescente il gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,89%.
Condividi
```