Piazza Affari: si concentrano le vendite su Nexi
(Teleborsa) - Sottotono il gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali, che passa di mano con un calo del 2,22%.
Il trend di Nexi mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE MIB. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Il grafico attuale di Nexi evidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 3,383 Euro. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 3,496. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 3,333.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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