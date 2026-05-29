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Piazza Affari: brillante l'andamento di Nexi

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: brillante l'andamento di Nexi
Seduta positiva per il gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali, che avanza bene del 2,35%.
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