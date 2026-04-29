Londra: giornata depressa per Next

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società che vende abbigliamento e prodotti per la casa , che mostra un decremento del 3,49%.



L'andamento di Next nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





La tendenza di breve di Next moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 131,7 sterline e supporto a 127,3. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 136,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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