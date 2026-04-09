Londra: giornata depressa per Standard Chartered

(Teleborsa) - Retrocede il gruppo bancario con sede a Londra , con un ribasso dell'1,84%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Standard Chartered evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Standard Chartered rispetto all'indice.





L'esame di breve periodo di Standard Chartered classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 17,15 sterline e primo supporto individuato a 16,79. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 17,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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