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Londra: movimento negativo per Next
Migliori e peggiori
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In breve
29 aprile 2026 - 13.00
Seduta in ribasso per la
società che vende abbigliamento e prodotti per la casa
, che mostra un decremento del 3,49%.
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