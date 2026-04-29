Milano 16:35
47.856 -0,38%
Nasdaq 16:35
27.164 +0,50%
Dow Jones 16:35
48.947 -0,40%
Londra 16:35
10.205 -1,23%
Francoforte 16:35
23.999 -0,08%

Londra: movimento negativo per Next

Migliori e peggiori, In breve
Londra: movimento negativo per Next
Seduta in ribasso per la società che vende abbigliamento e prodotti per la casa, che mostra un decremento del 3,49%.
Condividi
```