LU-VE, accordo pluriennale da oltre 100 milioni con hyperscaler globale per raffreddamento data center

(Teleborsa) - LU-VE , società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore degli scambiatori di calore ad aria, ha siglato un accordo quadro pluriennale con un hyperscaler leader a livello globale per la fornitura di sistemi di raffreddamento ad alta efficienza destinati a data center di nuova generazione ad alta densità e orientati all'intelligenza artificiale.



Il valore potenziale totale dell'accordo è stimato in oltre 100 milioni di euro per i primi due anni, subordinatamente all'esecuzione del progetto e alle richieste del cliente.



“Questo accordo fa parte della nostra strategia verso obiettivi di medio e lungo termine – ha dichiarato Matteo Liberali, Presidente e CEO di LUVE –. Conferma la solidità del nostro posizionamento nel settore delle applicazioni di raffreddamento critiche e conferma anche la nostra capacità di supportare i clienti nella transizione verso infrastrutture di data center più sostenibili e più efficienti dal punto di vista energetico".



"Questo accordo è il risultato di un forte lavoro di squadra e rispecchia appieno il nostro approccio ‘glocal’: pensare globalmente e agire localmente – ha detto Riccardo Quattrini, General Manager di LUVE –. Desidero esprimere il mio sincero apprezzamento ai nostri team in Italia, negli Stati Uniti e in Polonia per la loro professionalità, il loro impegno e il genuino entusiasmo con cui contribuiscono ogni giorno al nostro successo".

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