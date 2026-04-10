CoreWeave-Anthropic, accordo pluriennale per l'infrastruttura cloud dei modelli Claude

(Teleborsa) - CoreWeave , provider cloud specializzato nell'AI, ha annunciato un accordo pluriennale con Anthropic per supportare lo sviluppo e il deployment della famiglia di modelli Claude. L'infrastruttura sarà operativa a partire dalla seconda metà del 2026.



In base all'accordo, Anthropic utilizzerà la piattaforma cloud di CoreWeave per eseguire workload in produzione su larga scala. CoreWeave entra così nell'ecosistema di partner infrastrutturali di Anthropic, raggiungendo quota nove tra i primi dieci provider di modelli AI che utilizzano la sua piattaforma.



Michael Intrator, co-fondatore e CEO di CoreWeave, ha dichiarato: "L'AI non riguarda più solo l'infrastruttura, ma le piattaforme che trasformano i modelli in impatto reale. Siamo entusiasti di lavorare con Anthropic nel punto esatto in cui i modelli vengono messi al lavoro."

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