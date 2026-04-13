Milano 17:35
47.527 -0,17%
Nasdaq 19:34
25.259 +0,57%
Dow Jones 19:34
47.943 +0,06%
Londra 17:35
10.583 -0,17%
Francoforte 17:35
23.742 -0,26%

Piazza Affari: brillante l'andamento di LU-VE Group

Migliori e peggiori
Piazza Affari: brillante l'andamento di LU-VE Group
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione, in guadagno del 2,37% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che LU-VE Group mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,71%, rispetto a +3,67% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


Tecnicamente, LU-VE Group è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 45,93 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 44,18. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 47,68.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```