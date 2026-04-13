Piazza Affari: brillante l'andamento di LU-VE Group

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione , in guadagno del 2,37% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che LU-VE Group mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,71%, rispetto a +3,67% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





Tecnicamente, LU-VE Group è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 45,93 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 44,18. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 47,68.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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