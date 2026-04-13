Piazza Affari: brillante l'andamento di LU-VE Group
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione, in guadagno del 2,37% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che LU-VE Group mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,71%, rispetto a +3,67% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
Tecnicamente, LU-VE Group è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 45,93 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 44,18. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 47,68.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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