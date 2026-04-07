Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per LU-VE Group

(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione , che avanza bene del 2,59%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che LU-VE Group mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,9%, rispetto a +5,16% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





Lo status tecnico di LU-VE Group è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 42,08 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 40,83. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 43,33.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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