Milano 12:36
45.999 +0,82%
Nasdaq 6-apr
24.192 0,00%
Dow Jones 6-apr
46.670 +0,36%
Londra 12:36
10.455 +0,18%
Francoforte 12:36
23.246 +0,34%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per LU-VE Group

Migliori e peggiori
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per LU-VE Group
(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione, che avanza bene del 2,59%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che LU-VE Group mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,9%, rispetto a +5,16% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


Lo status tecnico di LU-VE Group è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 42,08 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 40,83. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 43,33.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```