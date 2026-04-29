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New York: Centene, quotazioni alle stelle

Migliori e peggiori
New York: Centene, quotazioni alle stelle
(Teleborsa) - Rialzo per l'azienda specializzata nei programmi di assicurazione sanitaria, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'8,86%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Centene mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +37,86%, rispetto a +0,9% dell'indice del basket statunitense).


Lo status tecnico di Centene è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 55,43 USD, mentre il primo supporto è stimato a 51,44. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 59,42.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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