New York: Centene, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Rialzo per l' azienda specializzata nei programmi di assicurazione sanitaria , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'8,86%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che Centene mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +37,86%, rispetto a +0,9% dell' indice del basket statunitense ).





Lo status tecnico di Centene è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 55,43 USD, mentre il primo supporto è stimato a 51,44. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 59,42.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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