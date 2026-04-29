New York: pioggia di acquisti su Starbucks
(Teleborsa) - Brillante rialzo per la compagnia americana proprietaria della catena di caffetterie più grande al mondo, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 10,20%.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Starbucks rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Starbucks. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 109,6 USD. Primo supporto visto a 102,4. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 97,66.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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