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New York: seduta euforica per Starbucks

Migliori e peggiori, In breve
New York: seduta euforica per Starbucks
Effervescente la compagnia americana proprietaria della catena di caffetterie più grande al mondo, che scambia con una performance decisamente positiva del 10,20%.
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